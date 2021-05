Wrede grapjas trekt zwaan sok over de kop

De Britse politie is op zoek naar mensen die hebben gezien wie een kous over de kop van een zwaan heeft getrokken.Het dier werd aangetroffen in ee

Reacties

10-05-2021 18:01:53 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.558

OTindex: 20.323

Ik hoop dat het arme beest de hufters een paar flinke trappen en knauwen heeft kunnen geven. Ik heb wel eens mensen terug zien komen van het ringen van zwanen die aardig gehavend waren.

10-05-2021 18:40:35 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.356

OTindex: 37.047

waarom doet iemand dat

