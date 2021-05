Tiener gaat viraal nadat ze per ongeluk verhuist naar bejaardentehuis

Kan je je voorstellen dat een 19-jarig meisje tussen 65-plussers gaat wonen? Het overkwam Madison Kohout, een TikTokster uit Oklahoma (Verenigde Staten). Madison verhuisde in maart per ongeluk naar een bejaardentehuis. Ze deelde haar verhaal op TikTok en ging meteen viraal.



Toen de 19-jarige Madison Kohout op zoek was naar een nieuw flat, dacht ze dat ze de loterij had gewonnen. Ze vond namelijk online een ruim en goedkoop appartement in een kleine stad in de staat Arkansas.



Omdat het appartement in een andere staat lag – zij woonde in Oklahoma, het appartement lag in Arkansas – had ze niet de kans om het eerst te gaan bezoeken. Met een gezonde portie enthousiasme organiseerde ze dus een verhuis naar Arkansas. Toen ze daar aankwam was het donker, waardoor ze niet meteen het bord aan de ingang van het complex zag met de woorden ‘Senior Living Apartments‘ oftewel ‘Woonappartementen Voor Senioren’.



De verhuis gebeurde naar aanleiding van een nieuwe TikTok-vriendschap tussen Madison Kohout en Lori Parker. Parker is een iets oudere vrouw en vervult een soort moederrol voor Madison. Toen Madison het moeilijk kreeg in haar homestate Oklahoma, overtuigde Parker haar om dichterbij te komen wonen. In Arkansas zou ze deel uitmaken van Lori Parkers gezin. De twee delen ook nu nog heel wat TikTok-filmpjes samen.



Madison heeft naar eigen zeggen geen spijt van de verhuis. “De senioren hebben zoveel verhalen te vertellen en ze geven graag advies over hoe ik mezelf kan verbeteren”, vertelt ze op TikTok.

Reacties

09-05-2021 20:08:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.340

OTindex: 78.040

Op zich lijkt het me geen slecht idee als jongeren en ouderen in hetzelfde huis wonen. Alleen verbaast het me dat ze toestemming kreeg daar te wonen, terwijl ze geen 91 maar 19 is.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: