Keet verwoest door vallende hijskraan in Baarn

In Baarn is donderdagochtend een verreiker op een bouwkeet gevallen. De keet is totaal verwoest, maar er zijn geen gewonden gevallen.Het ongeluk gebeurde aan de Hermesweg op industrieterrein de Noordschil.Het apparaat, een soort hijskraan, werd gebruikt het op het terrein van een Baarnse hovenier.