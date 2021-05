Vlag van Overijssel hing op de kop tijdens Nationale Herdenking op de Dam

Het zal vrijwel niemand zijn opgevallen dinsdagavond, maar tijdens de strak georganiseerde Nationale Herdenking is er toch een foutje tussendoor geglipt. De vlag van de provincie Overijssel hing namelijk niet goed.De twee minuten stilte, de kranslegging door koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de daaropvolgende toespraken speelden zich gisteren traditiegetrouw af bij het Nationaal Monument op de Dam. Pal daarachter hingen vertrouwd de vlaggen van de Nederlandse provincies halfstok. Eén detail was anders.Tussen de Friese en Groningse vlag hing het Overijsselse doek op de kop. Dat amper iemand dit opgemerkte, is niet zo wonderlijk. Het verschil is op het eerste oog immers nauwelijks zichtbaar. Een rode baan boven, een rode baan onder en daar tussen twee gele stroken onderbroken door een golvende blauwe baan die de IJssel symboliseert: het lijkt zoals het hoort.Maar het zit ’m in de blauwe baan. Die heeft drie bochtjes omhoog en twee naar beneden. Tenminste, als-ie goed hangt. Op de Dam was dat precies omgekeerd.