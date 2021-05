Crimineel stopt dominosteen in geslachtsdeel om zich te kunnen bevredigen in cel, mogelijk permanent beschadigd

Een ex-gedetineerde vreest dat hij zijn geslachtsdeel permanent heeft beschadigd tijdens coïtus, nadat hij wakker werd met gezwollen genitaliën.



Echter weigert de 41-jarige man uit New York het dominosteentje dat hij 2 jaar geleden had laten inbrengen voor ‘meer plezier’ in de gevangenis, te laten verwijderen.



De man heeft een infectie opgelopen maar is niet van plan om het 1,5 cm lange steentje te verwijderen, schrijft Daily mail.



De man onthulde dat hij in de gevangenis een potlood gebruikte om het dominosteentje te penetreren in zijn geslachtsdeel.



Artsen ontdekten dat het geïnfecteerd was en gezwollen. Hij werd behandeld met antibiotica.



Na 18 maanden beweerde hij bij een check-up dat hij geen problemen heeft met urineren of het bedrijven van de liefde.

Reacties

08-05-2021 12:41:21 Grouse

Ik heb werkelijk geen idee hoe dat aan plezier zou kunnen bijdragen.

08-05-2021 12:47:22 Buick

@Grouse , misschien geeft het een domino effect

08-05-2021 13:02:03 KhunAxe

Ach, als hij zijn lul er af wil laten rotten? Lekker laten gaan, de koekwous

08-05-2021 14:30:09 allone

Het lijkt me geen groot gemis voor de mensheid als hij geen nageslacht zal krijgen.. Dit noemen ze nou 'survival of the fittest'



08-05-2021 16:14:47 Mamsie

voor ‘meer plezier’ in de gevangenis



Nóg meer plezier? Denkt hij dat het daar een pretpark is?

En het is er al zo dolletjes! Nóg meer plezier? Denkt hij dat het daar een pretpark is?En het is er al zo dolletjes!

