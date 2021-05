Belgische boer verlegt eigenhandig de grens met Frankrijk

België is ten koste van Frankrijk een stukje groter geworden. Een boer uit grensdorp Erquelinnes heeft de grenspaal 2,29 meter verplaatst om zijn erf uit te breiden.Drie leden van een lokale heemkundekring stelden begin vorige week vast dat er iets niets klopte. ,,Ik had onmiddellijk de indruk dat de grenspaal, die zich aan het einde van het bos bevond, verplaatst was”, zegt Jean-Pierre Chopin tegen de Noord-Franse krant La Voix du Nord. Een landbouwer in het aangrenzende Franse Bousignies-sur-Roc, van wie de twee meter is ingepikt, bevestigde dit en wees naar zijn Belgische buurman.Om de meer dan 150 kilogram zware grenspaal uit de grond te trekken, moet een tractor zijn gebruikt. De grenspaal dateert van 1819, vier jaar na de slag van Waterloo, waar het Frankrijk van Napoleon definitief werd verslagen. België was toen onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, en zou dat blijven tot aan de Belgische revolutie van 1830.De burgemeester van Erquelinnes, David Lavaux, heeft de Belgische boer opgedragen de grenspaal terug op zijn oorspronkelijke plaats te zetten. ,,Een nieuwe grensoorlog moeten we koste wat kost vermijden”, zei zijn collega Aurélie Welonek van Bousignies-sur-Roc gekscherend tegen de krant. De ‘grenskwestie’ was zondagmiddag zelfs een item op het landelijke tv-journaal van het FranseTF1.Als de boer de paal terugzet, hoeft hij volgens Lavaux geen boete of gerechtelijke vervolging te vrezen.