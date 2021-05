Man VS die van brug springt om peuter te redden wil anoniem blijven

Een man die na een ernstig verkeersongeval in de Amerikaanse staat Maryland van een brug sprong om een peuter uit het water te redden, wil anoniem blijven. Het 2-jarige meisje overleefde het ongeluk door de redding.Vijf auto's raakten dit weekend betrokken bij een verkeersongeval op een brug in de buurt van de Amerikaanse stad Ocean City.Een 2-jarig meisje werd 'uit een auto geslingerd' en belandde in het water. Dat vertelt een politiewoordvoerder aan buitenlandse media. De wagen waar zij in zat bungelde over de vangrail.Een toeschouwer aarzelde geen moment en sprong van de brug om het meisje uit het water te redden. Dat lukte. Het kind werd in stabiele conditie per helikopter overgebracht naar het ziekenhuis. Zeven anderen raakten bij het ongeluk gewond. De toedracht blijft nog onduidelijk.De man die het meisje uit het water redde heeft ervoor gekozen anoniem te blijven. Hij wil dat zijn naam niet onthuld wordt.