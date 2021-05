Luchtalarm klinkt in heel Drenthe, Groningen en Friesland enkele minuten later: We waren even bezig met andere dingen

Een ongeluk in Nieuwolda, waarbij een auto door plotselinge gladheid in een sloot belandde, heeft er maandag voor gezorgd dat de maandelijkse sirenetest in Noord-Nederland niet om 12.00 uur maar enkele minuten later plaatsvond.

De Meldkamer Noord-Nederland liet op Twitter weten: ‘We waren even bezig met andere dingen’.

,,Het luchtalarm is bedoeld om mensen erop te wijzen dat er iets gevaarlijks aan de hand is”, licht woordvoerder Jacomien Pot van Meldkamer Noord-Nederland toe. ,,Die sirene wordt handmatig aangezet. Als er nu oorlog uitbreekt, zal er toch echt iemand op de knoppen moeten drukken. En omdat de sirene in zo’n geval handmatig aangezet wordt, gebeurt dat bij de test ook. Je moet immers weten of het systeem in noodsituaties goed werkt.”



Die test vindt elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur plaats. Ditmaal lagen de prioriteiten op dat tijdstip echter elders. Pot: ,,De melding vanuit Nieuwolda kwam even voor 12.00 uur binnen. Dan zijn alle centralisten even heel druk bezig. Wat is er aan de hand? Moet er een auto heen? Is het multidisciplinair? Er moeten in korte tijd heel veel beslissingen genomen worden. En die gingen heel even voor.”



En dus klonk de sirene niet om 12.00 uur precies, maar enkele minuten later. In heel Noord-Nederland. ,,Het is één knop voor heel Noord-Nederland. Dat betekent niet dat het signaal in heel Noord-Nederland om 12.09 uur klonk. Het duurt namelijk even voordat het signaal doorkomt. Daardoor kunnen er kleine verschillen - 1, 2 of 3 minuten - zijn”, zegt Pot, om eraan toe te voegen blij te zijn dat iedereen zo bewust is van de maandelijkse sirenetest.

Reacties

06-05-2021 10:18:26 Emmo

Blijkbaar is het nog steeds mensenwerk.

06-05-2021 10:37:52 BatFish

Ja, ik dacht dat dit automatisch gebeurde, maar het is uiteraard logisch - als je een test doet, dan moet dat op exact dezelfde manier als in een noodsituatie. Dat kun je niet van te voren inprogrammeren.

06-05-2021 11:23:01 Cubbie

Ik heb me altijd al af gevraagd wat er zal gebeuren als er daadwerkelijk een echte reden is om het luchtalarm te gebruiken op de eerste maandag van de maand om 12 uur precies.



Ben bang dat een hele hoop mensen het dan gewoon gaan negeren omdat ze denken dat het een test is..



Laatste edit 06-05-2021 11:23

06-05-2021 11:34:51 Emmo

@Cubbie :

Ben bang dat een hele hoop mensen het dan gewoon gaan negeren omdat ze denken dat het een test is.. QuoteBen bang dat een hele hoop mensen het dan gewoon gaan negeren omdat ze denken dat het een test is.. Daar heb ik ook een vermoeden van.

06-05-2021 11:57:21 venzje

Ik werk op 200 m van het spoor en ik zie regelmatig lange treinen met tankwagons langskomen. In ons gebouw is geen concierge of zoiets. Daarom vroeg ik me af hoe dat gaat als er iets gebeurt waardoor het luchtalarm afgaat, de omgeving wordt afgezet en iedereen ramen en deuren moet sluiten en de luchtverversing moet uitschakelen. Met name vanwege dat laatste. Wie doet dat?

Kort en goed: binnenkort is een telefoontje naar de vastgoedbeheerder voldoende en dan kan het ding op afstand worden uitgezet. @Cubbie : Inderdaad, dat heb ik me ook weleens afgevraagd. Ik denk dat de meesten zich wel op hun hoofd gaan krabben als het alarm na een paar minuten niet uit gaat. Of na vijf minuten opnieuw begint. Maar er zullen er ook zat zijn die dat helemaal niet opvalt.Ik werk op 200 m van het spoor en ik zie regelmatig lange treinen met tankwagons langskomen. In ons gebouw is geen concierge of zoiets. Daarom vroeg ik me af hoe dat gaat als er iets gebeurt waardoor het luchtalarm afgaat, de omgeving wordt afgezet en iedereen ramen en deuren moet sluiten en de luchtverversing moet uitschakelen. Met name vanwege dat laatste. Wie doet dat?Kort en goed: binnenkort is een telefoontje naar de vastgoedbeheerder voldoende en dan kan het ding op afstand worden uitgezet.

06-05-2021 12:21:52 Emmo

@venzje : Zo zijn er altijd details die eventjes geregeld moeten worden. Gewoonlijk geen probleem, als het maar gedaan wordt. Dat is één van de redenen dat je oefent.

06-05-2021 14:24:31 botte bijl

@venzje :

jij denkt eraan en nu is er een regeling, maar hoeveel gebouwen staan er in Europa waar dat niet zo is jij denkt eraan en nu is er een regeling, maar hoeveel gebouwen staan er in Europa waar dat niet zo is

