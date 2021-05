Bijen kunnen worden ingezet om corona op te sporen

Bijen kunnen worden getraind om coronabesmettingen op te sporen. Misschien kunnen ze zelfs worden ingezet om te helpen bij het stellen van een diagnose. Vooral in arme landen kan dat een uitkomst zijn.



Bijen kunnen erg goed ruiken: een bloem signaleren ze al van kilometers afstand. In Lelystad werd met 150 bijen onderzocht of ze snel konden worden getraind om coronabesmettingen te selecteren uit tests die met een wattenstaafje waren afgenomen.



Het onderzoek is uitgevoerd door Wageningen Bioveterinary Research, onderdeel van Wageningen University & Research. Samen met een Franse universiteit en een bedrijf onderzoekt de organisatie de mogelijkheid om bijen in te zetten de strijd tegen het coronavirus.



"Elke keer dat de bijen werden blootgesteld aan de geur van een geïnfecteerd monster, ontvingen ze een suikerwaterbeloning", meldt de organisatie. "De bijen staken hun tong uit om het suikerwater op te vangen."



Door dat meer keren te doen, associeerden de bijen de suikerbeloning met de geur en begonnen ze hun tong uit te steken voor de geur alleen, zonder beloning. Het uitsteken van de tong wordt gezien door een biosensor.



Volgens de onderzoekers heeft de methode 'de potentie om zeer betrouwbaar te zijn', doordat per diagnose gewerkt wordt met drie tot vijf bijen. Exacte slagingspercentages kunnen ze nog niet geven.



Bijen zijn nog steeds wereldwijd te vinden, zeggen de onderzoekers, en zijn een paar keer te gebruiken als coronaspeurder. Daarna kunnen ze worden vrijgelaten. Het is volgens de onderzoekers zeer onwaarschijnlijk dat de bijen na hun 'werk' virusdeeltjes verder brengen, maar ook dat wordt nog verder onderzocht.



Behalve bijen zijn er apparaten nodig om bijen te trainen, om getrainde bijen in onder te brengen en is de biosensor nodig om het uitsteken van de tongetjes te registreren. De bijentests worden volgens de onderzoekers 'al in de beginfase veel goedkoper dan de huidige tests en systemen', doordat de benodigde machines eenvoudig zijn en de testuitslag direct af te lezen is.

Reacties

06-05-2021 08:23:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.361

OTindex: 7.191

Er komen steeds meer diagnosemethoden bij.

06-05-2021 08:34:26 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.199

OTindex: 84.662

Het insectenbestand heeft steeds meer bijwerkingen.

Alle beestjes helpen tenslotte.



Laatste edit 06-05-2021 08:40

06-05-2021 14:21:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.303

OTindex: 37.024

die bijen worden op steeds meer manieren regelrecht aan het werk gezet. het wordt tijd voor een CAO

