10 jaar cel voor vrouw die geladen vuurwapen in geslachtsdeel verstopte

De 39-jarige Amy Wilhite uit Missouri, VS, die in februari bij haar arrestatie een geladen vuurwapen in haar geslachtsdeel verstopte, heeft schuldig gepleit aan illegaal wapenbezit.



De vrouw werd opgepakt bij een verkeerscontrole op een snelweg en trof de politie in het voertuig een hoeveelheid drugs aan.



Ze werd overgebracht naar de gevangenis waar ze tot twee keer toe uitgebreid werd gefouilleerd, maar werd het wapen dat nauwelijks 400 gram weegt niet gevonden.



Wilhite was voor 17 dagen opgesloten toen het wapen dat ze gewikkeld had in plastic werd ontdekt door celgenoten, meldt The Smoking Gun.

Reacties

04-05-2021 20:57:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.189

OTindex: 84.640

Wat een enorme muts, die meid, met een enorme muts!

04-05-2021 21:03:19 Buick

Erelid

WMRindex: 1.223

OTindex: 317

Wnplts: amsterdam

@Mamsie , misschien is ze wel mevrouw Bond met een geladen doos

04-05-2021 21:55:32 Zeeuw

Senior lid

WMRindex: 275

OTindex: 0

Dus geen metaaldetectiepoortjes bij de ingang van een gevangenis 🙃

04-05-2021 22:28:18 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.189

OTindex: 84.640

@Buick : Handen omhoog, deze doos is geladen. Voor ze het weet schiet ze een teckel dood.....

