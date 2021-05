Bierdop in je slokdarm: artsen waarschuwen voor gevaarlijk drankspel

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) slaat alarm om een 'levensgevaarlijk' drankspel. De afgelopen weken hebben artsen van het ziekenhuis meerdere keren een bierdopje uit een slokdarm van een jongere moeten halen. Het UMCG waarschuwt: "Niet doen! Het is echt gevaarlijk."Het gaat om een drankspel waarbij jongeren bierdoppen in een glas bier moeten gooien. Als de bierdop in de beker komt, moet iemand dit glas in één teug opdrinken.Het gevaar laat zich raden: naast het bier kan ook de bierdop worden opgedronken. Dit gebeurt blijkbaar zó vaak, dat het ziekenhuis een waarschuwing de deur uitdoet. "Dit is levensgevaarlijk", aldus het UMCG op Instagram. De dop, ook wel kroonkurk genoemd, kan vast komen te zitten in de slokdarm. "Aangezien de doppen groot en scherp zijn, kan dit schade veroorzaken aan het weefsel van de slokdarm en de maag."Endoscopieverpleegkundige Lisanne Kempinga van het UMCG laat aan RTL Nieuws weten: "We kwamen er op een gegeven moment achter dat meerdere collega's druk waren geweest met dit soort ongein. Het is al drie keer voorgekomen de afgelopen weken. Dan spreek je bij ons van veel. Toen zeiden we tegen elkaar: dit is geen toeval meer."Het drankspel lijkt ook populair in het oosten van het land. In een ziekenhuis van Ziekenhuis Groep Twente (ZGT) hebben artsen afgelopen week ook een bierdopje moeten verwijderen.Een van de geopereerde jongeren is blij dat het ziekenhuis de waarschuwing heeft gedeeld, zegt ze. "Hij zei: 'Verdorie, ik zal het nooit weer doen. Goed dat jullie dit delen'."De verpleegkundige benadrukt dat het geen grapje is. "Als het vast komt te zitten, heb je echt een probleem. Het bierdopje heeft de grootte van je slokdarm. Dat is een spier die continu samentrekt. Als het dopje daarin vast komt te zitten, dan kan het gaat scheuren en dan ben je verder van huis. Dan heb je echt een langdurig probleem. In het ergste geval moet er dan een buis in je slokdarm worden aangebracht."Het verwijderen van een bierdop gebeurt met behulp van een gastroscoop, een flexibele slang die via je mond naar binnen wordt gebracht. Op Instagram legt het UMCG nog even uit hoe dat werkt: "We gaan met deze scoop richting de dop en proberen deze te pakken met een netje. Als we hem vast hebben dan trekken we deze via de mond er weer uit. We zorgen dat het weefsel beschermd wordt bij het uittrekken door middel van een kapje."Daarnaast zijn de jongeren niet bepaald in een nuchtere toestand als ze het ziekenhuis binnenkomen. "Als ze moeten overgeven, kan braaksel in de longen komen en tot een longontsteking leiden. Al met al best wel veel risico's. En we hebben het al kneiterdruk."