Politiehelikopter vliegt uit voor lawaaiig parende zwanen in Vleuten

Bij de Utrechtse politie meldde zich in de nacht van vrijdag op zaterdag in paniek een Vleutenaar die dacht dat er bij hem werd ingebroken. Hij vertelde dat hij had gehoord hoe iemand de deur probeerde in te trappen en hij dacht ook iemand te hebben zien lopen in een witte jas.



In de hoop de dader op heter daad te kunnen betrappen ging de politie er met meerdere eenheden op af. Ook de politiehelikopter werd ingevlogen en werd de politiehond ingezet. Eenmaal op het bewuste adres aangekomen werd al snel duidelijk dat de druk inmiddels van de ketel was.



Een andere getuige wist te vertellen dat hij twee zwanen had gezien die luidruchtig de liefde aan het bedrijven waren, waarbij de zwanen hard tegen de deur waren opgebotst.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: