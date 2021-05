19-jarige gamer was benieuwd hoe écht moorden voelde. Nu weet hij het

De 19-jarige gamer Jarod D. uit het Belgische Tielt trok op zaterdagavond 6 maart met een mes de straat op in het centrum van Tielt. De eerste persoon die hij tegenkwam, was de 32-jarige Leander Quintyn die verschillende keren werd neergestoken. Leander probeerde nog naar huis te strompelen, maar zakte uiteindelijk vlak voor zijn woning in elkaar en overleed aan zijn verwondingen.



De tiener zou zijn slachtoffer zomaar neergestoken hebben: hij wilde weten hoe het voelde om iemand te doden.



De gamer zou kort na de feiten zijn broer opgebeld hebben om hem te vertellen wat hij gedaan had, een videospelletje, maar dan in het echt. Zijn broer geloofde het niet en sprak er ook met niemand over. Tot hij erover sprak met een virtuele vriend, die op zijn beurt wel de politie verwittigde. Zo werd de onoplosbare moord toch nog opgelost.



Bij de familie van Leander Quintyn heerst ongeloof en verdriet. “We hebben altijd gedacht dat hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, en dat blijkt nu ook”, zeggen zijn zussen.

Reacties

04-05-2021 10:59:14 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.705

OTindex: 27.324

Iemand die hiertoe in staat is mist toch het één en ander in de bovenkamer. Beter dat deze persoon niet meer in het openbaar gezien wordt.

04-05-2021 11:03:44 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.329

OTindex: 3.153

Hij wilde weten hoe het in het echt voelde om iemand te vermoorden.

Misschien wil jij ook in het echt wat anders voelen? Ik heb wel een paar ideetjes.

04-05-2021 11:11:04 Cubbie

Senior lid



WMRindex: 503

OTindex: 17

Compleet gestoord..



Je zal maar horen dat een dierbare van je vermoord is zonder überhaupt een reden. Er zijn in mijn ogen slechts heel weinig situaties waarin ik moord zou kunnen begrijpen, daar niet van, maar weten dat het gewoon puur voor de "ervaring" was? Nee, daar heb ik gewoon geen woorden voor..

04-05-2021 12:22:45 Minala

Senior lid

WMRindex: 186

OTindex: 63

Wat heeft dit met gamen te maken?



Weer zo'n gevalletje van: niet alle mensen met een tattoo zijn crimineel, maar de meeste criminelen hebben wel een tattoo.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: