Machinist zet trein stil om zwaargewond katertje te redden

De treinreizigers die op 26 of 27 april opeens stilstonden in het Noord-Hollandse Sint Pancras en niet wisten waarom, hebben nu een antwoord. De machinist zette de trein stil om een gewond katertje te redden.



De baasjes van de negen maanden oude Jack willen nu weten wie de machinist en conducteur op die trein waren om hen te bedanken, schrijft het Noordhollands Dagblad.



Jack werd bij het eerstvolgende station in Hoorn overgedragen aan de dierenambulance, waarna hij naar de dierenarts werd gebracht die zijn leven redde. Jack moet voortaan een oog missen, maar verder kan hij prima herstellen, zeggen zijn baasjes tegen de krant.



Ze denken dat Jack een aanrijding met een brommer heeft gehad - er zaten rubber bandensporen op zijn kopje - , waaraan hij enkele flinke wonden en een hersenschudding overhield. Het zwaargewonde katertje kroop waarschijnlijk daarna weg in het gras, vlakbij het spoor. Zonder hulp zou hij het niet hebben gered, maar de machinist of conducteur zag hem en greep dus in.



Omdat de baasjes niet precies weten wanneer dat gebeurde, is nog onbekend wie de helden zijn. Jacks eigenaren hopen daar snel achter te komen, zodat ze hen kunnen bedanken.

Reacties

Dan reed die trein vast niet erg hard. Anders zie je het nooit. Bovendien zet je een trein niet zomaar even stil. Een trein op volle snelheid heeft nogal een remweg.

