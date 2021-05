Boom wijkt niet voor parkeergarage: Bouwplannen moeten zich maar aanpassen

In de Belgische stad Brugge wordt druk gebouwd aan een enorme ondergrondse parkeergarage, maar er is een probleem. Op het terrein staat een honderd jaar oude rode beuk, die absoluut niet weg mag. En dus staat de dertien meter hoge boom nu op een eiland midden in een bouwput. "Het kost 33.000 euro om de boom nu van water te voorzien."