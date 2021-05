Agressieve man steelt fiets van kind (10)

Een agressieve man sloeg donderdagmiddag 29 april 2021 op de Westermarkt in Tilburg een willekeurige voorbijganger in zijn gezicht. Vervolgens pakte hij de fiets van een 10-jarig kind af en vluchtte. De politie doet onderzoek naar de mishandeling en diefstal en zoekt getuigen.

De dader stond die middag rond 17.00 uur bij een pinautomaat nabij supermarkt Albert Heijn. Een langslopende klant van de supermarkt passeerde hem met een winkelwagentje. Uit het niets kreeg hij van de man een vuistslag in zijn gezicht. Het slachtoffer rende direct weg om aan de man te ontkomen. Hij schakelde vervolgens de politie in. Hierop is de dader vanaf het Roelof Kranenburgplein de Eduard Meijerslaan ingelopen. In de D.J. Jittastraat pakte hij in de buurt van de Top 1 Toys een fiets af van een 10-jarig kind. Op deze fiets fietste de dader rechtsaf de Tobias Asserlaan in richting de Statenlaan. Vervolgens verdween hij uit het zicht. Beide slachtoffers deden aangifte.

Reacties

03-05-2021 19:28:53 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.175

OTindex: 84.624

Quote:

Agressieve man steelt fiets van kind



Durft ie wel..... van een kind... Durft ie wel..... van een kind...

03-05-2021 20:19:38 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 85.256

OTindex: 37.010

het is te verwachten dat die engerd agressie bij anderen opwekt. hopelijk zijn die anderen zo verstandig zich te beheersen, zodat ze niet om hem naar de gevangenis moeten....

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: