Vreemdgaan neemt extreme vormen aan: vrouwen geven hun man impotentiepillen om overspel te bestrijden

Vrouwen in China verwerken heimelijk pillen die de potentie en het libido verlagen in de voeding van hun echtgenoot om te voorkomen dat ze vreemdgaan.



De pillen blokken de productie van testosteron en zijn heel populair in het land, meldt The Sun. De pillen zijn ook in vloeibare vorm te verkrijgen en kunnen makkelijk verwerkt worden in voeding.



Overspel in China loopt de spuigaten uit, vooral onder rijke en invloedrijke mannen. Ondanks vrouwen volgens de wet van hun vreemdgaande man kunnen scheiden, kiezen velen ervoor om op deze manier hun huwelijk in stand te houden.



Een anonieme verkoper zegt dat hij maandelijks ruim 100 bestellingen krijgt. In vloeibare vorm kosten de pillen euro 10 per 50ml.

Reacties

02-05-2021 19:09:30 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.302

OTindex: 3.142

Als zoveel mannen vreemdgaan is het toch niet vreemd meer?

02-05-2021 19:50:05 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.165

OTindex: 84.614

En wat voor bedreigde diersoorten worden dáárvoor nou weer vermoord? Voor die pillen?

02-05-2021 20:33:48 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.165

OTindex: 84.614

Impotentiepillen....... nou heb ik in mijn lange werkzame leven heel wat voorbij zien komen maar daar heb ik nog nooit van gehoord.

Of misschien onder de naam Argaiv? Het tegengestelde van Viagra?

02-05-2021 20:45:37 Jura6

Erelid



WMRindex: 2.613

OTindex: 1.978

Libidoremmendo pillen

