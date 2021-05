Politiek medewerker ontslagen na aftrekflimpje

Een Australische politieke medewerker werd ontslagen omdat hij zichzelf filmde, terwijl hij zich aftrok op het bureau van een vrouwelijke politicus. De man zegt dat de video van het incident 'wraakporno' is.

Hoe definieer je wraakporno? Het lijkt misschien gemakkelijk genoeg als het een boze man is die een naakte foto van zijn ex-vriendin op 4Chan plaatst. Maar wat gebeurt er als het een beeld is van een onzedelijke daad op de werkvloer die de aanleiding is voor een nationaal gesprek over gendervooroordelen, machtsongelijkheid en aanranding?



Australië was geschokt toen er een video opdook van een mannelijk politiek staflid die zichzelf filmde terwijl hij zich aftrokt op het bureau van een vrouwelijk lid van het Australische parlement in Canberra - een van de vele verhalen van de afgelopen maanden die de media in de schijnwerpers hebben gezet over de behandeling van vrouwen in Australische werkplekken.



Toen de lokale nieuwszender Channel 10 beelden van de video uitzond, vervaagde dit zowel de identiteit van de masturbator als de seksueel grafische elementen die je zou verwachten. Maar nu zegt de naamloze man dat de publicatie van de beelden 'wraakporno' was, volgens een nieuw rapport van de Australische nationale omroep, ABC News.



De man werd vervolgens ontslagen uit zijn baan als stafmedewerker in het kantoor van de conservatieve premier van Australië, Scott Morrison. De foto's zijn naar verluidt aan Channel 10 verstrekt door een man die niet bij de overheid werkt, maar om de zaken nog ingewikkelder te maken, was die man naar verluidt betrokken bij orgieën in Parliament House in de hoofdstad Canberra - nog een ander stukje van de puzzel dat is de laatste tijd gemaakt voor ongemakkelijk praten aan Australische eettafels.



ABC News legt uit dat de politie in Canberra (hieronder genoemd als onderdeel van de ACT, een beetje zoals het speciale district van Washington, D.C. in de VS) een rapport heeft ontvangen over de beweringen van de man over wraakporno:



In een verklaring aan de ABC bevestigde de politie van ACT dat ze op 30 maart een rapport hadden ontvangen.



"Op dit moment zijn agenten in gesprek met een klager en maken ze een beoordeling van het rapport", aldus de verklaring.



Een rapport is iets anders dan een formele klacht, wat meestal nodig is om een ​​volledig onderzoek of het in beslag nemen van bewijsmateriaal te starten.



Meerdere bronnen binnen de federale regering hebben de ABC verteld dat de ontslagen stafmedewerker zeer loyaal blijft aan de coalitie en niet wil dat de kwestie in de media of verdere controverse komt.



Het verhaal gaat verder dat vrienden van de ontslagen man zich zorgen maken over zijn geestelijke gezondheid en hem omschrijven als een "zeer donkere plaats".



Australië heeft dit jaar moeite gehad om andere wandaden in de regering te bespreken, waaronder het verhaal van Brittany Higgins, een vrouw die zegt dat ze twee jaar geleden in het Parliament House is verkracht door een collega van de Liberale Partij. Maar Australië voert eindelijk een gesprek over de behandeling van vrouwen in professionele instellingen die andere rijke landen 30 jaar geleden hadden.



Het valt nog te bezien of er na dit harde gesprek echt iets gaat veranderen in de Australische samenleving. Want als de neiging van Australië om de privacy van politiek verbonden mensen in Canberra te beschermen op de eerste plaats komt, zoals in zoveel eerdere gevallen van mensen die slecht handelden onder leiding van premier Morrison.

terwijl hij zich aftrokt op het bureau van een vrouwelijk lid



Wat heeft hij nu afgetrokken, een vrouwelijk lid of dat van hemzelf? Wat heeft hij nu afgetrokken, een vrouwelijk lid of dat van hemzelf?

het was...

een mannelijk politiek staflid

en er waren

Meerdere bronnen

Reken maar dat het een bende was bij dat vrouwelijke lid .



Laatste edit 02-05-2021 12:54 het was...en er warenReken maar dat het een bende was bij dat vrouwelijke lid .

@Buick : Je raakt toch in de war met al die lidwoorden!

ABC tje @Mamsie , als je het goed leest is het eentje

