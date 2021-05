Hijskraan valt in voortuin, een gewonde

Aan de Witte Paal in Schagen is woensdag een hijskraan omgevallen. Dit gebeurde rond 11.00 uur. Een werknemer raakte gewond aan zijn voet. De machinist kwam er zonder kleerscheuren vanaf.De hijskraan viel om toen de machinist van de hijskraan iets wilde tillen dat te zwaar was. Hierdoor kantelde de hijskraan en kwam die voor een deel terecht in iemands tuin.Ook schoot bij het omvallen een plaat weg die tegen de voet van een werknemer aankwam. Hij was op dat moment op de grond aan het werk en is naar het ziekenhuis gebracht.De arbeidsinspectie doet verder onderzoek.