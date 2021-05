Jongen zit klem bij Hunebedcentrum Borger

Wat een leuk uitje naar het Hunebedcentrum in Borger had moeten zijn, eindigde voor een jongetje van een jaar of zeven met ophef en tranen.

Het kind kwam namelijk met zijn hoofd vast te zitten in een bord.



Het bord, waar twee gaten in zitten waar je je hoofd achter kan houden om zo een leuke foto te maken, was niet berekend op het hoofd van het jongetje. In plaats van zijn hoofd achter het gat te plaatsen, stak hij het er helemaal doorheen. Om er vervolgens achter te komen dat hij klem zat, en niet meer zelf los kon komen.



De brandweer kwam er aan te pas en met behulp van een zaagje werd het gat in het bord wat groter gemaakt. De jongen kwam zonder kleerscheuren weer los.



Het bord is nu deels afgeplakt met brandweerlint, om te voorkomen dat iemand zich aan het groter gemaakte gat bezeert.

