Nieuw inzicht in hoe honger werkt

Overgewicht wordt veroorzaakt doordat je dooreet terwijl je al genoeg hebt gegeten. Volgens Foodlog zijn er grote stappen gezet om uit te zoeken hoe dat kan en hoe dat kan worden voorkomen.



Het gaat om de 'schakelaar' die het hongergevoel uit zet.



Foodlog: "Een nieuw en pas in de Verenigde Staten goedgekeurd medicijn, setmelanotide, kan die schakelaar omzetten bij mensen met het genetische defect. Maar ook bij obese mensen die het gendefect niet hebben, zorgt het voor een sterker verzadigingssignaal."



“Blijkbaar kan het verzadigingssignaal met succes concurreren met het hongersignaal omdat het de hulp krijgt van calcium, dat de hersenen helpt het 'ik zit vol'-gevoel te herstellen nadat we hebben gegeten,” aldus onderzoeker Moran Shalev-Benam tegen EurekAlert. De ontdekking wordt gezien als een belangrijke stap in het bestrijden van obesitas met medicatie."

Reacties

01-05-2021 14:28:48 Emmo

Natuurlijk is een pilletje beter dan je dieet aanpassen. [/SARCASM]

01-05-2021 15:01:16 Grouse

Laatste edit 01-05-2021 15:12 @Emmo : Aan minder eten verdient niemand wat

01-05-2021 15:34:51 Mamsie

Quote:

Overgewicht wordt veroorzaakt doordat je dooreet terwijl je al genoeg hebt gegeten.



Wél een beetje erg kort door de bocht.🤐 Wél een beetje erg kort door de bocht.🤐

