Politie zoekt man die in brand heeft gestaan

Rotterdam - De politie was woensdag dringend op zoek naar een man die in brand heeft gestaan op de Willem Buytewechstraat. Mogelijk is hij ernstig gewond.



Het gaat om een man in de veertig met een donkere huidskleur. De man had een groene jas aan met daaronder een paarse hoodie. Mogelijk is de man richting de Dunantstraat gevlucht.



Uiteraard wil de politie de man zelf spreken, maar ook alle informatie van omstanders met betrekking tot dit incident is welkom. Mogelijk heeft u de man zien lopen met verwondingen of iets anders opvallends gesignaleerd. Heeft u tips? Bel dan 0900-8844

Reacties

01-05-2021 10:05:05 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.631

OTindex: 27.309

Advies: brandlucht volgen.

01-05-2021 12:21:52 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.224

OTindex: 36.997

men zocht woensdag al. als hij nog niet is gevonden, dan moeten we ons op het ergste instellen....

01-05-2021 12:25:51 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.631

OTindex: 27.309

@botte bijl : Of het viel mee en is hij gewoon naar huis gegaan zonder te weten dat iemand naar hem op zoek was.

01-05-2021 13:07:14 botte bijl

Oudgediende



WMRindex: 85.224

OTindex: 36.997

@Emmo :

laten we hopen dat het zoiets is. naar huis is moeilijk, uit andere artikelen weet ik dat de man dakloos is en altijd sliep in het portiek dat in brand ging laten we hopen dat het zoiets is. naar huis is moeilijk, uit andere artikelen weet ik dat de man dakloos is en altijd sliep in het portiek dat in brand ging

