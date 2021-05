Vrouw verliest neus, lippen, tong, handen en voeten door bloedvergiftiging nadat ze werd gebeten

Een vrouw verloor haar neus, lippen, tong, handen en voeten door een ernstige vorm van bloedvergiftiging nadat ze werd gebeten door een mangoeste.The Sun meldt dat de 37- jarige Shaninlea Visser uit Zuid-Afrika in een kunstmatige coma werd geplaatst, terwijl artsen haar ledematen amputeerden.De vrouw viel twee dagen nadat ze werd gebeten door het dier flauw. “Het voelde aan alsof mijn handen en benen in brand stonden”, vertelde ze.Ondertussen is ze meer dan 70 keer geopereerd om haar gezicht te reconstrueren. Deze maand lanceerde ze een documentaire en een tv-serie over haar beproevingen.