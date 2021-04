Wit-Rusland houdt fietsende Nederlander aan bij grens met Litouwen

Een 48-jarige Nederlander die vanuit Litouwen naar Wit-Rusland probeerde te fietsen is op de grens aangehouden. Dat meldt de Wit-Russische grenspolitie, die hem gaat uitzetten. Bovendien mag de Nederlander de komende vijf jaar het land niet meer in.De grenswachters waren gewaarschuwd door hun Litouwse collega's. Zij zagen de man fietsen in de buurt van de grens. Hij wist Wit-Rusland te bereiken en verstopte zich in een bos, waar hij uiteindelijk werd aangehouden.Op de vraag waarom hij de grens overstak antwoordde de man dat hij op zoek was naar "een beter leven in Wit-Rusland of Rusland". De Nederlander werd zondag al opgepakt, maar de grenspolitie heeft zijn arrestatie vandaag pas naar buiten gebracht.

30-04-2021 18:26:17

Dit is met afstand een waar maar raar artikel.

Dan kom je uit Nederland en dan wil je in Rusland wonen.

Wij hebben een Russische student gehad, die hier een goede opleiding genoot.

Een toffe gast, want er wonen hele goede mensen in Rusland.

Maar die zou het belachelijk vinden.

Want in Rusland is eerst poetin die graait in de kas en dan zijn vertrouwelingen en dan op grote afstand zijn de burgers in Rusland aan de beurt.

russen vertrouwen dat niet.

Hoewel het blijkbaar een goed vaccin is.En het is geheim welk vaccin Poetin heeft laten inspuiten.D

Die Nederlander heeft ergens een afslag gemist.

Moet ik wel erbij vermelden dat de jongere generatie, mede door internet een eigen mening hebben.

Dus er is hoop.