De Fransen, die als experiment 40 dagen in een grot zaten, wilden langer blijven

Vijftien mensen zaten in het zuidwesten van Frankrijk veertig dagen lang in een grot zonder klok of daglicht. Vorige week zijn ze weer naar buiten gekomen. Twee derde van hen wilde graag langer onder de grond blijven.



Onderzoekers voerden het experiment uit om te achterhalen wat de afzondering van de buitenwereld en het gebrek aan daglicht voor invloed zouden hebben op het tijdsbesef van mensen. Het bleek minder erg dan gedacht. Met bleke gezichtjes, maar met een grote glimlach kwamen de vrijwilligers uit de Lombrives-grot tevoorschijn. Ze droegen nog zonnebrillen om te wennen aan het daglicht.



"Het was alsof je een pauzeknop indrukt," zegt Marina Lançon, een van de zeven vrouwen die in de grot zaten. Ze voelde geen haast om iets te doen en wilde dat ze een paar dagen langer in de grot kon blijven, vertelt ze, maar ze vond het ook fijn om de wind weer te voelen en de vogels te horen zingen. Wel wil ze nog een paar dagen langer van haar smartphone afblijven, zodat de terugkeer naar het echte leven niet 'te heftig' is, aldus Lançon.



De groep verbleef in de grot voor het project Deep Time. Er was geen natuurlijk licht, de temperatuur bedroeg 10 graden en de luchtvochtigheid was 100 procent. Ze hadden geen contact met de buitenwereld, geen updates over de pandemie of communicatie met vrienden of familie.



Volgens de betrokken wetenschappers van het Human Adaption Institute helpt het experiment om beter te begrijpen hoe mensen zich aanpassen aan drastische veranderingen van de leefcondities en omgeving.



Zoals verwacht verloren de grotbewoners hun tijdsbesef. "In ons hoofd waren we pas dertig dagen in de grot," zegt projectleider Christian Clot. Eén vrijwilliger dacht zelfs dat hij pas 23 dagen onder de grond zat. Zonder dagelijkse verplichtingen of kinderen in de buurt was het de uitdaging om "in het huidige moment te leven zonder te denken aan wat er over een of twee uur gaat gebeuren," zegt Clot.



Twee derde van de deelnemers zei graag langer in de grot te willen blijven om een aantal groepsprojecten af te maken waar ze aan begonnen waren. Het leven in de grot was dus niet zo vervelend als je misschien zou denken.

Reacties

30-04-2021 12:25:05 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.306

OTindex: 78.008



40 dagen 'rust in een grot'..

Lijkt me idd niet erg, behalve dat ik graag zou willen weten wat ze die 40 dagen 'gedaan' hebben, en gegeten hebben. Ze hebben vast niet alleen maar geslapen.. Het klinkt niet alsof ieder zijn eigen grotje had; alle 15 zaten dus bij elkaar, of was er ook mogelijkheid tot afzondering?



okay... klik hier voor meer info



Laatste edit 30-04-2021 12:31 Dit is dus de moderne versie van '40 dagen vasten in de woestijn';40 dagen 'rust in een grot'..Lijkt me idd niet erg, behalve dat ik graag zou willen weten wat ze die 40 dagen 'gedaan' hebben, en gegeten hebben. Ze hebben vast niet alleen maar geslapen.. Het klinkt niet alsof ieder zijn eigen grotje had; alle 15 zaten dus bij elkaar, of was er ook mogelijkheid tot afzondering?

30-04-2021 12:38:34 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.609

OTindex: 27.307

@allone : Als je ziet over hoeveel onnozelheden hier (op WMR) en op andere plaatsen gekwekt wordt, dan is er gegarandeerd gesprekstof zat voorhanden.

30-04-2021 12:43:01 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.306

OTindex: 78.008



mwah, bij nader inzien, hett ongeveer half-half is, 8 mannen, 7 vrouwen..

During their isolation, the group had to organise tasks without being able to use a measure of time to create deadlines.



Laatste edit 30-04-2021 12:53 @Emmo : tja, en als het allemaal vreemden zijn, zal er vast genoeg gespreksstof zijn. Het lijkt op de foto alsof de groep grotendeels uit mannen bestaat, dus dan kun je vast lang discussiërenmwah, bij nader inzien, hett ongeveer half-half is, 8 mannen, 7 vrouwen..During their isolation, the group had to organise tasks without being able to use a measure of time to create deadlines.

30-04-2021 12:52:15 venzje

Oudgediende



WMRindex: 20.294

OTindex: 7.159

@allone : In het artikel wordt gesproken over 15 mensen, waarvan 7 vrouwen.

30-04-2021 12:59:16 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.696

OTindex: 3.112

Ze hadden dus wel elektriciteit neem ik aan, ach, beetje lezen en gamen op je tablet, dan kom je die dagen wel door. Vraag me wel af of er spontaan stelletjes gevormd zijn in die 40 dagen, zou me niks verbazen..

