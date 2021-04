Vermiste Vlaming (44) na meer dan twee jaar levend teruggevonden in Peru

Landgenoot Pascal Maes (44) is teruggevonden in Peru, levend en wel. De man was er meer dan twee jaar vermist en onlangs had de Peruviaanse politie no

Reacties

30-04-2021 10:09:00 DrZiggy

Erelid



WMRindex: 3.794

OTindex: 190

S



Dit is toch het vreemdste verhaal in tijden hier Dat is me nog eens vakantie vieren tot je geld op is. Dat je nog geen dollar kan vinden voor een telefoontje naar huis.Dit is toch het vreemdste verhaal in tijden hier

30-04-2021 10:46:12 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.696

OTindex: 3.112

'Grootste Sukkel Van Het Jaar'



Als je geld opraakt dan spendeer je toch je laatste geld aan een telefoontje naar huis? Wat een ei zeg Deze man mag wat mij betreft de prijs ontvangen van deAls je geld opraakt dan spendeer je toch je laatste geld aan een telefoontje naar huis? Wat een ei zeg

30-04-2021 11:06:44 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.306

OTindex: 78.008

Quote:

Hij verklaarde dat hij zowat alle Inca-sites bezocht heeft, zelfs de ruïnestad Machu Picchu. Omdat hij geen gsm en geen geld meer had, kon hij zijn naasten niet verwittigen. misschien wilde hij nog niet naar huis...

En toen hij wel wilde kon het niet meer?!

Maar als hij kon overleven door te bedelen, kon hij vast ook wel om een telefoongesprek vragen? Misschien wilde hij ook dat niet? Want het lijkt me toch niet onmogelijk om om hulp te vragen.. Zelfs als je de taal niet spreekt...



Laatste edit 30-04-2021 11:08 misschien wilde hij nog niet naar huis...En toen hij wel wilde kon het niet meer?!Maar als hij kon overleven door te bedelen, kon hij vast ook wel om een telefoongesprek vragen? Misschien wilde hij ook dat niet? Want het lijkt me toch niet onmogelijk om om hulp te vragen.. Zelfs als je de taal niet spreekt...

30-04-2021 11:14:32 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.283

OTindex: 3.139



Maar zeker vreemd Of heel dom of onwillig.Maar zeker vreemd

30-04-2021 11:21:40 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.751

OTindex: 3.162

Ik heb de indruk dat er meer achter zit.

Want waarom zou hij het erop aan laten komen dat hij helemaal hulpeloos in Peru achter moet blijven? Als het mij zou overkomen zou ik naar een consulaat gaan of mensen vragen om hulp, bijvoorbeeld door te mogen telefoneren. Ik vind het vreemd dat hij van dagelijks contact naar niets gaat en zegt dit normaal te vinden.

30-04-2021 11:27:54 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.696

OTindex: 3.112

Bij nader inzien denk ik dat de man wellicht psychisch in de knoop zit.. Je kunt inderdaad moeilijk zeggen dat dit normaal gedrag is.

30-04-2021 12:55:34 vaughn

Senior lid

WMRindex: 156

OTindex: 9

Wnplts: In a galax

@KhunAxe :

Deze man mag wat mij betreft de prijs ontvangen van de 'Grootste Sukkel Van Het Jaar'



Als je geld opraakt dan spendeer je toch je laatste geld aan een telefoontje naar huis? Wat een ei zeg QuoteDeze man mag wat mij betreft de prijs ontvangen van deAls je geld opraakt dan spendeer je toch je laatste geld aan een telefoontje naar huis? Wat een ei zeg

Het is bijna het begin van een Belgenmop... Het is bijna het begin van een Belgenmop...

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: