Zakken ongeopende AliExpress-pakketjes te koop, maar herkomst is mysterie

Voor een euro of vijftig een zak vol ongeopende pakketjes van AliExpress kopen, zonder dat je weet wat erin zit. Op social media duiken allerlei advertenties op waarin mensen deze 'verloren pakketjes' verkopen. Maar waar al deze pakjes vandaan komen, is een mysterie. De Consumentenbond waarschuwt daarom.YouTuber Sara Verwoerd kocht zo'n zak vol AliExpress-pakketjes. Ze zag het vaak voorbij komen op TikTok en wilde het zelf ook wel kopen, zodat ze er een video van kon maken."Ik heb een berichtje gestuurd naar zo'n aanbieder en die zei op welke tijd ik het kon ophalen", vertelt ze aan EditieNL. "Ze zeiden dat ze een grote voorraad hadden. Het was heel druk en er waren op de afhaallocatie in Alphen aan den Rijn heel veel zakken."In de zak die Sara meekreeg zaten honderd pakketjes. Aan de adressen te zien kwamen ze vooral uit Finland. En de buit? "Allemaal AliExpress-prullaria. Snoertjes, hoesjes, knutselspulletjes... Het is een soort van verrassing wat erin zit, dat is het leuke." Na het maken van een video over de zak heeft ze veel spulletjes aan haar nichtje en neefje gegeven. "En sommige spullen ga ik naar de kringloopwinkel brengen."'Ik ben nu extreem aan het bestellen'Ook Sascha uit Woerden bestelde zakken via het adres in Alphen aan den Rijn. "Ik kreeg een adres doorgestuurd en ik was er heel nieuwsgierig naar", vertelt ze. "We hebben er twee zakken gekocht, het was vijftig euro per zak. Er zaten per zak honderd producten in."De zak bevatte van alles. "Van make-up tot smartwatches. Allemaal dingen waarvan je denkt: wat moet ik ermee? Ik ga het misschien weer verkopen", zegt Sascha.Sara en Sascha hebben allebei geen idee hoe de verkopers aan de producten waren gekomen. "Ik heb het niet gevraagd. Ik heb het idee dat het illegaal is. Het zijn geen producten die geadresseerd zijn in Nederland, maar buitenlandse pakketjes", vertelt Sascha.Dat zegt ook PostNL, dat aan EditieNL laat weten dat het niet gaat om pakketjes van PostNL. "Zo gaan wij niet om met zendingen die we niet bij de consument hebben kunnen bezorgen. Waar deze pakketjes wel vandaan komen, is gissen. Degene die deze pakketjes aanbiedt zou ze bijvoorbeeld opgekocht kunnen hebben in het buitenland", zegt een woordvoerder.DHL laat hetzelfde weten. "Alle DHL-pakketjes die niet afgeleverd worden, gaan retour naar de afzender. Het is onmogelijk dat er via de legale weg zulke pakketjes worden verkocht", aldus de woordvoerder van het bedrijf.De Consumentenbond waarschuwt kopers van de pakketjes. "Voor de verkoop tussen consument en bedrijf geldt het consumentenrecht. Maar dat geldt niet voor deze transacties, want dat is tussen consument en consument", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Als je het geld hebt uitgegeven, ben je het dus ook echt kwijt. Net zoals wanneer je iets koopt op Marktplaats.Daar komt ook nog eens bij dat je misschien ook wel illegaal bezig bent als je de spullen koopt. "Het is lastig te zeggen of dit strafbaar is. Het is de vraag hoe de verkoper eraan komt. Als het van diefstal afkomstig is, dan is het strafbaar, want dat is heling. Je bent dan ook strafbaar als je de gestolen spullen koopt", legt Spierenburg uit. "Als ze dat op legale wijze hebben gekregen, mag het. Maar het is dus onduidelijk hoe ze eraan gekomen zijn."Ook weet je niet wat erin zit. "Je weet niet of het veilig is en of er schadelijke stoffen in zitten. In China en andere landen gelden andere kwaliteitseisen. Wij hebben laatst nog onderzocht dat er soms schadelijke stoffen in producten zitten die uit deze landen komen", vervolgt Spierenburg. "Je kunt je geld beter besteden aan iets waarvan je weet wat je koopt."