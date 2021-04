Gezin in VS verkoopt chloor als wondermiddel tegen corona, HIV en kanker

Een gezin uit Florida, VS, is aangeklaagd voor de verkoop van industriële chloor als ‘wondermiddel’ tegen corona, HIV en kanker.



Insider meldt dat Mark Grenon, 62, en zijn zonen Jordan, Jonathan, en Joesph zijn aangeklaagd voor fraude en oplichting.



Het viertal heeft het product “Miracle Mineral Solution,” (MMS) gelanceerd dat volgens hen in staat is om HIV en kanker te genezen. Recent werd ten onrechte aangevoerd dat het middel ook Covid-19 geneest.



MMS is een chemische oplossing die natriumchloriet en water bevat. Het is niets anders dan chloordioxide, een krachtige industrieel bleekmiddel.



De Voedsel en Drugsadministratie (FDA) in de VS heeft het middel nooit goedgekeurd en waarschuwt juist voor de gevolgen, zoals braken, diarree en levensbedreigende lage bloeddruk. Inname van grote hoeveelheden kan fataal zijn.



Er is al voor ruim US$ 1 miljoen van het middel verkocht. Zij riskeren een levenslange gevangenisstraf.

Reacties

29-04-2021 12:05:58 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.673

OTindex: 3.104





Only in America... Oh, and India.. Euh, als je zo ongelooflijk stupide bent om zoiets naar binnen te werken dan verdien je eigenlijk om eens flink aan de schijterij te raken!Only in America... Oh, and India..

29-04-2021 12:19:59 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.570

OTindex: 27.305

Als je voldoende van dat spul inneemt ga je gegarandeerd niet dood aan Corona, kanker of HIV. Daar is geen woord van gelogen

29-04-2021 12:31:57 Grouse

Erelid



WMRindex: 3.271

OTindex: 3.133



Ze hadden het middel beter "The final solution" kunnen noemen.

Hoewel dat weer te erg op Endlösung lijkt🤔



Laatste edit 29-04-2021 12:34 @Emmo : Klopt als een bus. Maar om nou te zeggen dat je ervan geneest is een tweede.Ze hadden het middel beter "The final solution" kunnen noemen.Hoewel dat weer te erg op Endlösung lijkt🤔

29-04-2021 12:36:02 KhunAxe

Oudgediende



WMRindex: 7.673

OTindex: 3.104

@Grouse : Het lijkt er niet enkel op, het is zelfs een letterlijke vertaling

29-04-2021 13:00:10 allone

Oudgediende



WMRindex: 43.282

OTindex: 77.983

@KhunAxe :

Only in America... Oh, and India.. QuoteOnly in America... Oh, and India..

En er is nog nooit iemand aan gestorven



Laatste edit 29-04-2021 13:00 oh, and the rest of the world... en dat al sinds lang voor coronatijden klik hier En er is nog nooit iemand aan gestorven

29-04-2021 13:14:36 Emmo

Stamgast



WMRindex: 49.570

OTindex: 27.305

@allone : Dat komt alleen maar omdat de dosis laag blijft (natuurlijk: Paracelsus) Ook arsenicum werd voorgeschreven voor bepaalde aandoeningen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: