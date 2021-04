Is een witte haai onderweg naar Europa?

Een witte haai is misschien onderweg naar Europa! Het dier heet Nukumi en is meer dan 50 jaar oud. De witte haai heeft afgelopen september een zendertje gekregen en daarom kunnen onderzoekers haar nu goed in de gaten houden.



Door die zender weten ze dat Nukumi nu halverwege de Atlantische Oceaan zwemt tussen de Verenigde Staten en Europa. Ze is al 9000 kilometer weg van de kust. Als Nukumi doorzwemt, is er een kans dat ze Europa bereikt.



De onderzoekers weten dat Nukumi al veel kleintjes heeft gehad. Ze denken dat ze nu misschien wel weer zwanger is en op zoek is naar een rustige plek om jongen te krijgen. Weg van mannelijke witte haaien, want die kunnen erg agressief zijn tegen jonkies.



Of Nukumi echt verder zwemt richting Europa, is nog even afwachten.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: