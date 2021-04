Ilze verloor haar vingertopje door elektrische autoruit, opa start meldpunt

Wat een leuk dagje naar de dierentuin moest zijn veranderde voor Ilze en haar opa in een nachtmerrie. In 2017 raakte het toen 4-jarige meisje een vingerkootje kwijt door een elektrisch sluitende autoruit. Het raam had geen beveiligingssysteem, en de opa van Ilze wist hier niets vanaf. Hij is vandaag een meldpunt gestart.Fred de Werk ging in 2017 samen met zijn vrouw en kleinkinderen een dagje naar Safaripark Beekse Bergen. In zijn net nieuwe Renault Captur reed hij zijn familie tussen de dieren door. "Toen we vlakbij het restaurant stopten, duwde ik op het knopje om de ramen dicht te doen", vertelt hij aan EditieNL. "Wat er toen gebeurde was echt een nachtmerrie: mijn kleindochter bleek met haar vinger tussen het raam te zitten."Direct had hij door dat het niet goed zat. "En dat bleek helaas te kloppen, want er was echt een stukje van haar vinger afgehakt." Nadat Ilze een operatie had ondergaan bleek dat het vingerkootje van haar wijsvinger niet meer te redden was. "Een tijdje later begon het echt aan mij te knagen. Hoe heeft dit eigenlijk kunnen gebeuren?"Fred was ervan overtuigd dat er klembeveiliging op de elektrische ruiten van zijn auto zat. Zo'n systeem zorgt ervoor dat het raam tot stilstand komt wanneer deze weerstand voelt. "Maar dat zat er dus niet op. Zelfs mijn dealer was hierover verbaasd."Dus besloot hij op onderzoek uit te gaan. "De ADAC, de Duitse ANWB, heeft een aantal jaar geleden onderzoek hiernaar gedaan. Daaruit blijkt dat een deel van de moderne auto's niet zo'n klembeveiligingssysteem op de elektrische ruiten heeft, vermoedelijk vanuit bezuinigingsoverwegingen. Maar er is natuurlijk geen autofabrikant die dat durft uit te spreken. Wettelijk gezien voldoen ze aan de Europese richtlijnen."Dat is ernstig, vindt Fred, dus lanceerde hij vandaag het Meldpunt Ongeval Elektrische Ramen (MOER). "Om te kijken of er mensen zijn die een soortgelijk incident hebben meegemaakt. En om mensen ervan bewust te maken, want velen weten dit niet." Daarnaast vindt hij ook dat autofabrikanten hun verantwoordelijkheid moeten nemen en kopers moeten informeren wanneer de klembeveiliging ontbreekt. "En voor alle ouders en kinderen: pas op met elektrische autoruiten!"Ook autojournalist Werner Budding vindt het moeilijk om te begrijpen waarom fabrikanten niet transparant zijn over het ontbreken van de beveiliging. "Dat verbaast me heel erg. Ik weet niet beter dan dat elke moderne auto het heeft", vertelt hij aan EditieNL.In de lijst van auto's die geen klembeveiliging hebben is te zien dat dit niet de meest luxe modellen zijn. "Je hebt namelijk twee varianten van elektrische ruitsystemen. De een is een luxere, automatische stand waarbij de ruit direct volledig sluit als je slechts één keer op het knopje drukt. Bij de andere, goedkopere versie moet je het knopje ingedrukt houden als je de ruit wil sluiten. Bij die tweede ontbreekt de beveiliging volgens het onderzoek van ADAC."