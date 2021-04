Zeevarende Mohammad Aisha gaat na vier jaar op verlaten schip naar huis

Zeevarende Mohammad Aisha keerde op 22 april terug naar zijn geboorteland Syrië, nadat hij vier jaar lang op een verlaten schip in het Suezkanaal moest wonen terwijl het schip wachtte om te worden verkocht. Hij mocht vertrekken nadat een vakbondsvertegenwoordiger van de International Transport Workers' Federation (ITF) in Egypte zijn plaats innam en de wettelijke voogd van het schip werd.



Aisha was de eerste stuurman aan boord van de onder Bharani-vlag varende MV Aman (IMO 9215517) gedurende slechts twee maanden voordat het schip door de Egyptische autoriteiten werd vastgehouden vanwege verlopen veiligheidsuitrustingscertificaten. Toen de eigenaar het schip verliet, wees een Egyptische rechtbank de heer Aisha aan als de "wettelijke voogd" van het schip - waardoor hij de Aman niet kon verlaten totdat het schip was verkocht of een vervangende voogd werd gevonden.



Het schip had geen stroom en was bedekt met insecten en knaagdieren. Aisha moest aan wal zwemmen om zijn telefoon op te laden, en voor voedsel en water.



De ITF vertegenwoordigt de zaak van Aisha bijna dagelijks voor Egyptische haven- en immigratiefunctionarissen. ITF Arab World en Iran netwerkcoördinator Mohamed Arrachedi zei dat na maanden van frustratie over het nalaten van de reder, het Bahreinse register en de Egyptische autoriteiten, vorige week een doorbraak kwam. De ITF bood de rechtbank aan om een van haar vakbondsvertegenwoordigers in Egypte de plaats van Aisha te laten innemen en de wettelijke voogd van het schip te worden.



"Dit is een van de meest frustrerende verlatingszaken waar ik aan heb gewerkt, omdat de situatie al zo lang zo wanhopig is voor Mohammad", aldus Arrachedi. "Het moet gezegd worden dat het leed dat Mohammad is aangedaan perfect had kunnen worden voorkomen als de reder en de andere partijen met verplichtingen ten opzichte van hem en het schip vanaf het begin het juiste hadden gedaan. Mohammad heeft vier jaar van zijn leven verloren.'



Arrachedi zei dat Aisha niet kan geloven dat hij eindelijk vrij is. 'Hij is natuurlijk dolblij, maar hij is erg moe. Er zijn zoveel valse starts geweest om hem thuis te krijgen. Totdat zijn voeten in dat vliegtuig zaten – we namen niets voor lief', aldus Arrachedi.



De zeevarende vertelde de BBC hoe hij zich voelde minuten voordat zijn vliegtuig zou opstijgen: 'Hoe voel ik me? Alsof ik eindelijk uit de gevangenis ben gekomen. Ik ga eindelijk weer naar mijn familie. Ik ga ze weer zien.'



Niet afgeschrikt door zijn vier jaar aan boord van de Aman, wil Aisha nog steeds een carrière in de zeevaart. ITF vecht nu nog steeds om het loon van de zeevarende terug te krijgen - een strijd die vaak nodig is wanneer reders hun schepen verlaten.



'Het is volstrekt onacceptabel dat het altijd de zeevarenden zijn die de zeer hoge kosten van verlating moeten betalen. Verlating is de kanker van de maritieme industrie en moet worden uitgeroeid", aldus Arrachedi.



Arrachedi zei dat de zaak Aisha een belangrijke schijnwerper heeft gezet op het problematische systeem van "wettelijke voogdij" van Egypte in gevallen van verlating van zeevarenden, dat moet worden hervormd. 'De benoeming van zeevarenden als wettelijke voogden zorgt voor enorme problemen en leed voor zeevarenden.'



Aisha's zaak is vergelijkbaar met die van Vehbi Kara, een Turkse meester die maandenlang vastzat aan boord van een schip in het Suezkanaal toen een Egyptische rechtbank hem wettelijke voogd maakte van de verlaten MV Kenan Mete (IMO 8701935). Itf belangenbehartiging zag Kapitein Kara vrijgegeven aan een nabijgelegen hotel, maar hij blijft niet in staat om Egypte te verlaten.

