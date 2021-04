Dit land deelt door pandemie doodvonnissen via Zoom uit

Het coronavirus raakt iedereen en velen gaan er creatief of in elk geval vernieuwend mee om. Indonesië doet dit nu ook met de doodvonnissen, maar in goede aarde valt het niet bij mensenrechtenorganisaties.



Indonesië heeft tijdens de coronapandemie gevangenen via Zoom en andere videobelprogramma’s ter dood veroordeeld. Volgens Amnesty International kregen bijna honderd verdachten digitaal hun doodvonnis te horen, wat grote kritiek oplevert van de organisatie voor mensenrechten.



De autoriteiten wenden zich tot digitale zittingen omdat door de coronabeperkingen veel fysieke rechtszaken in het Zuid-Aziatische land zijn stilgelegd. Het gaat hierbij onder meer om processen die draaien om moord en drugshandel. Daarbij kunnen verdachten bij een schuldigverklaring tot de doodstraf veroordeeld worden.



Amnesty International vindt dat de rechten van de verdachten door de digitale hoorzittingen worden aangetast. “De doodstraf is altijd een wrede straf geweest”, aldus de Indonesische directeur Usman Hamid. “Deze onlinetrend draagt ​​bij aan het onrecht en de onmenselijkheid.”



Volgens critici is het in landen waar niet iedereen een goede internetverbinding heeft, waaronder Indonesië, onmogelijk voor verdachten om volledig deel te nemen aan hun digitale proces. Advocaten klagen dat ze door de pandemie geen of beperkt toegang tot hun cliënten hebben en familieleden zouden worden geweerd van de doorgaans openbare zittingen.



In Indonesië zitten ongeveer vijfhonderd mensen in de dodencel, onder wie ook buitenlanders. In de afgelopen jaren zijn geen doodvonnissen uitgevoerd. Deze maand kregen dertien mensen, onder wie drie Iraniërs en een Pakistaan, via een videoverbinding te horen dat ze zullen worden doodgeschoten voor het smokkelen van 400 kilo methamfetamine. Zes islamitische militanten kregen woensdag de doodstraf voor hun rol bij een gevangenisopstand in 2018, waarbij vijf leden van de veiligheidsdiensten stierven.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: