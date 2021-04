Marechaussee vindt 30.000 euro in zak chips van Italiaan

Agenten van de marechaussee hebben in Breda in een trein uit Belgiƫ een Italiaan aangehouden op verdenking van witwassen.Bij het controleren van zijn papieren bleek dat hij in het opsporingsregister als ongewenst vreemdeling vermeld staat. Hij werd gefouilleerd. In zijn kleding vonden de marechaussees 3540 euro in contanten.Daarna vonden ze in zijn tas een zak chips die wat aan de zware kant was. Er bleek voor 29.900 euro aan bankbiljetten in te zitten. Het geld is in beslag genomen.