Man die opzettelijk 22 mensen besmet heeft met coronavirus opgepakt

Een man die opzettelijk ten minste 22 personen heeft besmet met het potentieel dodelijke coronavirus is door de politie opgepakt en zal zich voor de rechter moeten verantwoorden.



De doelbewuste besmettingen vonden plaats op het Spaanse eiland Mallorca.



Hij ging ondanks ernstige coronasymptomen naar zijn werk, ook naar een sportschool en heeft expres gehoest met de intentie anderen ziek te maken.



De man was aan het werk met 40 graden koorts en zou volgens collegae opzettelijk zijn mondkapje naar beneden hebben getrokken terwijl hij hoestte.



Hij schreeuwde daarbij dat hij een ieder zal besmetten met het virus.



De Spaanse politie heeft de man gearresteerd op beschuldiging van lichamelijk letsel. Het onderzoek in de zaak is nog gaande, meldden Spaanse media.



De man is intussen vrij gelaten en moet zijn rechtszaak thuis afwachten.

Reacties

27-04-2021 16:56:16 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 40.130

OTindex: 84.532

Met 40graden koorts naar je werk....



Ik ging een keer met 38` naar mijn werk, ach.. ging wel wel goed.

Maar de volgende dag werd ik wakker 39' en oké, flink zijn, op de fiets en de hele dag gewerkt.

Het viel niet mee.

Maar de derde dag lag ik met 40.1 wakker te worden en ik was zoooo ziek dat ik niet eens naar de badkamer kon komen.

Echt snorziek was ik. Papsie heeft toen mijn collega gebeld dat ze me moest vervangen.



