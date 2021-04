Wijkagent lost mysterie op: vrouw ontving 20 jaar oude kranten

Een Amsterdamse wijkagent heeft een bijzondere zaak opgelost. Een buurtbewoonster ontving het afgelopen halfjaar elke zaterdag twee kranten van twintig jaar oud in haar brievenbus. Waarom dat gebeurde en wie dat deed, was lange tijd onduidelijk. Totdat de agent dit wist te ontrafelen.



De vrouw ontving als enige van haar appartementencomplex de oude kranten. ,,Was het wraak na een klacht over de bezorger, een andere gerichte actie? Ze kwam er maar niet achter”, laat de wijkagent van het basisteam West Haarlemmerweg op Facebook weten.



Het mysterie belandde op zijn bordje, en hij besloot ‘s nachts te posten voor haar deur. ,,Alles en iedereen kwam voorbij, niemand stopte. Maar eindelijk, rond twee uur hield een fietser halt, pal voor de portiek. Ik geloofde mijn ogen niet. Het was de krantenbezorger!”



Even dacht de wijkagent beet te hebben, maar de krantenbezorger tilde de naast zich lopende hond in zijn fietsmand en reed vervolgens door. Rond 06.00 uur kwam een man aangelopen die zijn aandacht trok. Terecht zo bleek, want in de portiek duwde hij twee dikke kranten in de bus van de vrouw, schrijft de agent. ,,Hebbes!” De man ging vrijwillig mee naar het politiebureau, waar hij vertelde dwangmatig iedere zaterdag terug te keren naar de buurt waar hij opgroeide.



,,Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus.” De man heeft beloofd de kranten naar een papierbak te brengen. De vrouw bij wie hij de kranten ‘bezorgde’ was opgelucht.

Reacties

27-04-2021 12:30:54 KhunAxe

Oudgediende



Een buurtbewoonster ontving het afgelopen halfjaar elke zaterdag twee kranten van twintig jaar oud in haar brievenbus.'



,,Daar loosde hij steevast een paar van zijn thuis opgeslagen oude kranten in een lukraak gekozen brievenbus.”



Iets klopt er niet in dit verhaal Iets klopt er niet in dit verhaal

27-04-2021 12:33:47 Sjaak

Moderator



@KhunAxe : De eerste keer zal de keuze lukraak zijn geweest. De keuze eenmaal bepaald, werd het een vaste routine. Hij wilde iemand met een mysterie opzadelen, vermoed ik.

27-04-2021 13:12:06 Jura6

Erelid



Wat een vaag verhaal. Beetje melancholisch ronddwalen in je oude buurtje. Ik krijg zo'n gevoel dat het helemaal niet zo lukraak was maar waarschijnlijk het huis waarin hij opgroeide. Voor je het weet staat zo'n engerd ineens naast je bed!

Het kan natuurlijk ook gewoon waar zijn wat hij zegt...

27-04-2021 13:55:02 Emmo

Stamgast



Daarnaast vind ik het vreemd dat iemand kranten van twintig jaar oud bewaart.

