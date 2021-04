25 jaar strafeis tegen koppel dat vrouw 8 jaar als slaaf vasthield in huis

Een koppel dat een Indiase vrouw 8 jaar als slaaf vasthield in hun huis in Melbourne, Australië, riskeert een gevangenisstraf van 25 jaar.



De vrouw woog slechts 40 kg, leed aan sepsis en onbehandelde diabetes type 2 toen ze met ernstige aandoeningen naar het ziekenhuis werd gebracht



Dat meldden Australische media.



Getraumatiseerd en met ernstige medische aandoeningen bracht ze meer dan twee maanden in het ziekenhuis door om te herstellen – en gedurende een groot deel van die tijd kende niemand haar echte identiteit.



Het koppel bij wie ze werd gevonden werd aangeklaagd voor het opzettelijk bezitten van de vrouw als slaaf.



De rechter doet in juni uitspraak in de zaak.

Reacties

27-04-2021 10:20:04 Emmo

Misschien iets voor Sylvana?

27-04-2021 10:23:10 KhunAxe

Ik vroeg mij dus af hoe het komt dat iemand van amper 40 kilo diabetes II kan ontwikkelen? Dat is toch eigenlijk een welvaartsziekte? Dit is nou al de zoveelste keer dat een bericht van mij in het internetwalhalla verdwijntIk vroeg mij dus af hoe het komt dat iemand van amper 40 kilo diabetes II kan ontwikkelen? Dat is toch eigenlijk een welvaartsziekte?

27-04-2021 11:13:44 allone

: veel Indiers krijgen diabetes als ze naar het buitenland verhuizen: ander dieet. Dat ze 40 kilo woog zegt niks, misschien kreeg ze alleen droog witbrood te eten? Of nog slechter goedkoop junkvoer. Of zoiets?



Laatste edit 27-04-2021 11:19 @Emmo : Sylvana???? @KhunAxe : veel Indiers krijgen diabetes als ze naar het buitenland verhuizen: ander dieet. Dat ze 40 kilo woog zegt niks, misschien kreeg ze alleen droog witbrood te eten? Of nog slechter goedkoop junkvoer. Of zoiets?

27-04-2021 11:44:15 KhunAxe

@allone : Diabetes type 2 heeft verschillende oorzaken. Een belangrijke oorzaak van diabetes type 2 is overgewicht en het hebben van te veel buikvet. Andere oorzaken zijn ouder worden, ongezonde voeding, weinig lichaamsbeweging en roken. Ook kan erfelijkheid een rol spelen in het ontstaan van diabetes type 2.



Het kan inderdaad aan langdurig ongezond eten liggen, maar vaak zijn er andere oorzaken aanwijsbaar.



Mijn vader had diabetes, mijn jongste broer is pre-diabeet. Bij mijzelf zijn er een paar markers: (licht) overgewicht, erfelijkheid, roken (!!) en gewoon pech hebben Met mijn lichaamsbeweging en voeding zat het eigenlijk best wel goed. Ondanks mijn licht overgewicht. Het kan inderdaad aan langdurig ongezond eten liggen, maar vaak zijn er andere oorzaken aanwijsbaar.Mijn vader had diabetes, mijn jongste broer is pre-diabeet. Bij mijzelf zijn er een paar markers: (licht) overgewicht, erfelijkheid, roken (!!) en gewoon pech hebbenMet mijn lichaamsbeweging en voeding zat het eigenlijk best wel goed. Ondanks mijn licht overgewicht.

