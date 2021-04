Taxichauffeur met liefdesverdriet maakt dollemansrit in weiland

Een taxichauffeur is een weiland ingereden en heeft daar kris kras rondjes gereden. Uiteindelijk is hij in de sloot beland, zo is te zien op foto's.Het incident gebeurde op de Voetakkers in het Noord-Hollandse Venhuizen. De bestuurder reed al slippend met hoge snelheid door het weiland. Uiteindelijk kwam hij de sloot terecht.De taxichauffeur kon ongedeerd uit de auto klimmen en is door de politie meegenomen voor een verklaring.Volgens lokale media was de Amsterdamse chauffeur niet onder invloed, maar had hij liefdesverdriet waardoor hij een beetje de weg kwijt was.Een bergingsbedrijf heeft de Mercedes, die naar verluidt niet verzekerd was, uit de sloot gehaald.