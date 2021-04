Boze vrouw plaatst uit wraak marihuana in auto vreemdgaande echtgenoot

Een vrouw uit India heeft uit wraak marihuana verstopt in de riksja (karretje) van haar echtgenoot, zodat hij gearresteerd zou worden door de politie.



De vrouw nam op deze wijze wraak, nadat ze haar echtgenoot had betrapt op vreemdgaan.



Dat schrijft India Today.



De vrouw kocht ruim 700 gram marihuana en stopte die in het voertuig en tipte vervolgens de politie.



Ze is gearresteerd.

Reacties

26-04-2021 16:26:41 Emmo

No greater fury than a woman scorned

26-04-2021 17:12:38 allone

Ze is gearresteerd..



En is het bewezen dat het ook zo gegaan is, of heeft de man zijn vrouw vals beschuldigd?

26-04-2021 17:19:55 Emmo

@allone : Het staat in "India Today". Dan moet het haast wel waar zijn

26-04-2021 17:35:20 allone

.. het was zo'n summier bericht, 2 regels, dat ik me afvroeg of het ueberhaupt een bericht was @Emmo : da's waar.... het was zo'n summier bericht, 2 regels, dat ik me afvroeg of het ueberhaupt een bericht was

