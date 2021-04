Remco van kostbare racefiets beroofd tijdens tocht: Fiets werd onder me vandaan gegrist

Fietsendieven hebben het de laatste paar jaar wel vaker op kostbare fietsen gemunt. E-bikes, wielrenfietsen, stadsfietsen. Ze worden allemaal niet gespaard. Maar op klaarlichte dag beroofd worden terwijl amateurwielrenner Remco Grasman (4zijn vaste ronde aan het fietsen was. Dat was nieuw, ook voor hem.Het gebeurde allemaal terwijl hij aan het fietsen was door de Noordoostpolder. Een vaste route die hij als tijdrijder al zo vaak had gereden. Opeens verscheen er een witte Opel Combo achter hem. Hij werd klem gereden en maakte een dikke smak op de grond. Twee mannen met zwart mutsjes en mondkapjes gristen de fiets tussen zijn benen vandaan. Verdwaasd bleef hij liggen.Als tijdrijder deelt Grasman veel van zichzelf en zijn fiets op sociale media, om potentiële sponsors te trekken. Deze herkenbaarheid zou de criminelen daarentegen ook weleens op Grasman zijn spoor kunnen hebben gebracht."Ik heb het idee dat ik al langer in de gaten werd gehouden. Het is niet de eerste keer dat er een fiets van mij is gejat namelijk. In het verleden zijn er een paar uit de tuin meegenomen, maar tegenwoordig is mijn beveiliging zo goed dat dat niet meer gebeurt."Geen toeval volgens Grasman dus. Zeker gezien de waarde van de op maat gemaakte fiets, die zo'n slordige 12.000 euro heeft gekost."De schade wordt nauwelijks gedekt en de fiets heeft vooral ook veel emotionele waarde. Ik heb hem speciaal op maat laten maken en daardoor is het wel echt een verlengstuk van mezelf. Ik had nog liever gehad dat ze mijn huis in waren gebroken en daar wat spullen hadden meegenomen."Toch is Grasman blij dat hij er nog redelijk vanaf is gekomen. Zo heeft hij een kunstheup en had de val nog meer schade aan kunnen richten. Nu blijft die schade vooral beperkt tot het psychische aspect. Daarmee niet minder vervelend."Inmiddels heb ik mijn eerste rondje alweer gefietst. Elke keer als er dan een auto achter mij langsreed ging ik toch wel even checken hoe of wat. Mijn buurman heeft ook een witte Combo. Niet om nu te zeggen dat hij er iets mee te maken heeft, maar je gaat toch wel met een zekere angst om je heen kijken."Van de daders is op dit moment geen spoor te bekennen. Volgens Grasman heeft de politie nog wel een buurtonderzoek gedaan, maar dat leverde niks op. Hij heeft dan ook geen goede hoop dat de fiets ooit terugkomt of dat de daders überhaupt worden gepakt."Ze zeggen altijd hoe langer het duurt hoe minder kans je hebt dat je fiets terugkomt. Waarschijnlijk zullen ze de fiets wel uit elkaar strippen en de onderdelen verkopen. Een op maat gemaakte fiets zoals die van mij is namelijk nu veel te herkenbaar om als geheel door te verkopen."Ondanks deze gebeurtenis laat Grasman zich niet uit het veld slaan. Zo begint het nieuwe seizoen bijna en hier is hij fysiek helemaal klaar voor."Het is ontzettend zuur wat er is gebeurd allemaal. Je traint keihard om lichamelijk fit te worden voor een seizoen en dan heb je plotseling geen wedstrijdfiets meer. Maar om nu te stoppen met fietsen? Nee, daar ben ik teveel een sportman voor."