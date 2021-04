Coronapatiënt per vergissing twee keer doodverklaard

Een Covid-19 patiënt werd tot tweemaal toe per vergissing dood verklaard door medisch personeel in een ziekenhuis.



De 58-jarige man werd op 12 april met ademhalingsklachten opgenomen in een ziekenhuis in de Indiase stad Vidisha.



Dat schrijft Hindustan Times.



Op 15 april ontving de familie een telefoontje van een verpleegster dat de man was overleden. Ze spoedden zich naar het ziekenhuis en troffen hem levend aan.



Volgens de zaalarts was er sprake van miscommunicatie. Aan de familie werd medegedeeld dat hun dierbare later op de avond zou worden geopereerd.



De familie ontving die avond weer een telefoontje van een verpleegster die zei dat de man tijdens de operatie was overleden en omdat hij positief was getest op Covid-19 konden ze zijn lijk niet afstaan aan de familie.



Bij het crematorium aangekomen, kreeg de familie echter te horen dat de man nog leefde en aan een beademingsapparaat zat.

Reacties

26-04-2021 08:27:53 allone









Hij was dus niet 2x doodverklaard, alleen was er een behoorlijke miscommunicatie. Gaat lekker daar in het ziekenhuis ..

26-04-2021 08:30:40 KhunAxe













Ik meen overigens dat verplegend personeel helemaal niet bevoegd is om mensen dood te verklaren, al is het telefonisch.



Ik meen overigens dat verplegend personeel helemaal niet bevoegd is om mensen dood te verklaren, al is het telefonisch.

26-04-2021 08:36:57 Buick











Dat ze je , zeg maar bellen en als je dan niet opneemt dan zal je wel dood zijn. @KhunAxe , telefonisch doodverklaren?Dat ze je , zeg maar bellen en als je dan niet opneemt dan zal je wel dood zijn.

26-04-2021 08:50:33 Emmo









@KhunAxe :

Ik was voornemens om eens uit te pluizen of ik wellicht in India mijn hart zou kunnen laten repareren, maar misschien moest ik dat toch maar beter niet doen QuoteIk was voornemens om eens uit te pluizen of ik wellicht in India mijn hart zou kunnen laten repareren, maar misschien moest ik dat toch maar beter niet doen



@KhunAxe :

Ik meen overigens dat verplegend personeel helemaal niet bevoegd is om mensen dood te verklaren, al is het telefonisch. QuoteIk meen overigens dat verplegend personeel helemaal niet bevoegd is om mensen dood te verklaren, al is het telefonisch. 't Geeft te denken...Er staat alleen dat de verpleegster de melding doorgaf, niet dat zij de verklaring gedaan heeft.

