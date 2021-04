Pasgeboren baby zwanger van tweeling

In Hongkong is een baby geboren die zelf zwanger bleek te zijn.Het pasgeboren meisje bleek direct na de geboorte in verwachting te zijn van een tweeling, meldt Kingsparo.Het fenomeen is niet uniek, maar komt wel zelden voor; slechts bij één op de 500.000 geboortes.De baby heeft nog enige tijd met de foetussen in haar lichaam moeten doorbrengen.Pas na drie weken konden deze verwijderd worden. Deze ingreep is succesvol verlopen.De foetussen waren acht tot tien weken oud en hadden al armpjes, beentjes, een ruggengraat, ribbenkast en ingewanden. Eén foetus woog 14,2 gram, de andere 9,3 gram.De tweeling had verder al een huid en een navelstreng ontwikkeld.De prenatale onderzoeken brachten de ongewone zwangerschap niet aan het licht, omdat de embryo’s binnen de baby veel te klein waren.