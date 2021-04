Dierenartsen injecteren hondenvaccin in mensen als coronaprik

De Chileense autoriteiten hebben een onderzoek ingesteld tegen twee dierenartsen die zeker 75 personen hebben ingeënt met vaccins tegen het canine coronavirus, een virus dat darminfecties bij honden veroorzaakt.



De vaccins zouden toegediend zijn in de maanden voor het definitief verschijnen van de vaccins die ontwikkeld zijn voor mensen.



Het canine coronavirus (CCoV) is niet hetzelfde als SARS-CoV-2, het coronavirus dat de wereld nog altijd in gijzeling houdt.



De gezondheidsdiensten ontdekten de feiten toen ze in september een bezoek brachten aan een dierenkliniek in de Chileense stad Calama. Ze zagen hoe de medewerkers aan het werk waren zonder mondkapje.



Toen ze daarover vragen kregen, antwoordden ze dat ze ingeënt waren door een lokale dierenarts.

25-04-2021 22:42:23 allone

Je verwacht van dierenartsen dat ze gestudeerd hebben



Dan maar hopen dat deze vaccinatie genoeg placebo-effect heeft

25-04-2021 23:29:32 Grouse

Wel een voordeel dat ze nou gelijk tegen hondsdolheid ingeënt zijn

