Medewerker Italiaans ziekenhuis komt vijftien jaar niet opdagen

Een medewerker van een ziekenhuis in Italië is in de laatste vijftien jaar nooit komen opdagen op zijn werk, terwijl hij al die tijd kreeg doorbetaald. Lokale autoriteiten doen onderzoek naar mogelijke fraude van de man, die inmiddels is gearresteerd.



De man wordt behalve van fraude beschuldigd van afpersing en ambtsmisbruik. De werknemer werd in 2005 bij het Ciaccio-ziekenhuis in het Italiaanse Catanzaro aangesteld als ambtenaar, maar kwam vervolgens nooit opdagen.



Ook zes managers van het ziekenhuis worden onderzocht wegens mogelijke betrokkenheid bij het schandaal, meldt het Italiaanse persbureau Ansa. De arrestaties zijn het resultaat van een grootschalig onderzoek naar misstanden in de Italiaanse publieke sector.



De man zou in de vijftien jaar waarin hij op papier werknemer was van het ziekenhuis 538.000 euro hebben verdiend. Ook zou de man een manager hebben bedreigd die van plan was om hem te rapporteren. Die vrouw ging op een gegeven moment met pensioen, haar opvolger zou de afwezigheid van de man nooit opgemerkt hebben.

Reacties

25-04-2021 18:42:32 Emmo

Stamgast



Goh, waar zouden toch altijd die grappen over ambtenaren vandaan komen?

