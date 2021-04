Vrouw van Belgische ambassadeur in Zuid-Korea onder vuur na slag aan winkelbediende

De vrouw van de Belgische ambassadeur in Zuid-Korea is nog niet verhoord kunnen worden door de politie over het incident in een kledingwinkel in Seoul

Reacties

25-04-2021 08:36:17 KhunAxe

Oudgediende



Ze heeft een paar dagen geleden een beroerte gehad, zou Ze geniet evenals haar echtgenoot diplomatieke onschendbaarheid, ze kan hier dus niet voor vervolgt worden.Ze heeft een paar dagen geleden een beroerte gehad, zou @allone dan toch gelijk hebben? Zou karma dan toch bestaan?

25-04-2021 08:43:50 allone

Oudgediende



@KhunAxe : wou je op de vroege zondagochtend een discussie uitlokken?

Karma bestaat net zoals de zwaartekracht bestaat, daar is geen twijfel over. Maar wel betwijfel ik dat er een direct verband bestaat tussen het slaan (+ eventuele diefstal?) en de beroerte.

Vreemde gewoonte trouwens, om winkelbediendes te slaan. En het lijkt mij dat ambassadeurs genoeg verdienen om hun kleren te kunnen betalen

