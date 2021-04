Vrouw scheidt na een week van echtgenoot: zijn geslachtsdeel is te groot

Een Nigeriaanse vrouw heeft een opmerkelijk verzoek gedaan bij de rechter.



De vrouw vraagt dat haar huwelijk van een week oud wordt beëindigd omdat de genitaliën van haar echtgenoot te groot zouden zijn.



“Zijn geslachtsdeel is te groot voor mij. Het is te heftig,” zei de vrouw na de eerste ervaring met haar partner.



Het is de tweede echtgenoot van de vrouw, die zegt dat de ervaring een nachtmerrie was, schrijft Kingsparo.



De vrouw vertelt dat ze na de eerste keer een traditioneel medicijn kreeg van haar moeder, die haar geruststelde dat het goed zou komen. “Mijn geslachtsdeel deed dagen pijn en kreeg ik traditionele medicijnen van mijn moeder tegen de pijn”.



“Na enkele dagen hadden we omgang maar de pijn is onverdraaglijk”, zegt de vrouw die dringend uit de relatie wil.

