Monnik verwijdert eigen hoofd met valbijl als offer aan Boeddha

Een Thaise monnik heeft zijn eigen hoofd afgehakt met een valbijl in de hoop dat hij door zijn offer aan Boeddha zou reïncarneren als een ‘hoger spiritueel wezen’.



Thammakorn Wangpreecha (68 ) werd levenloos aangetroffen in een tempel in het noordoosten van Thailand.



De monnik gebruikte een geïmproviseerde guillotine die naast een Boeddhabeeld stond opgesteld, zodat het leek alsof het religieuze figuur zijn hoofd vasthield nadat het was afgehakt, schrijft The Sun.



De monnik geloofde dat het aanbieden van het offer aan de godheid hem geluk zou brengen in het hiernamaals.



Ondanks dat sommige volgelingen vol bewondering staan voor de daad van de man, probeert de lokale overheid de bewoners in het gebied uit te leggen dat een dergelijke praktijk niet wordt aangemoedigd in de boeddhistische religie.

Reacties

24-04-2021 20:48:56 Buick

Erelid

WMRindex: 1.143

OTindex: 292

Wnplts: amsterdam

Hier verliezen sommige mensen ook wel eens hun hoofd, maar dat komt meer door drugsgebruik.

24-04-2021 20:52:39 Cubbie

Senior lid

WMRindex: 495

OTindex: 15

Wnplts: Eindhoven

Ik denk dat de beste man zijn hoofd er niet meer helemaal bij had

