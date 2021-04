Julia (12) leert kinderen én ouders over de andere kant van sociale media

Julia is nog maar 12 jaar oud, maar nu al geeft ze webinars aan kinderen en hun ouders over de gevaren van sociale media. Moeilijke onderwerpen als sexting en grooming gaat ze daarbij niet uit de weg. "Ouders weten soms helemaal niet dat het bestaat."Ongeveer een jaar geleden kwam Julia van Appeldorn uit Venlo op het idee om voorlichting te geven over sociale media. Tijdens de coronacrisis merkte ze namelijk dat ze door verveling veel vaker op haar telefoon zat, net als haar vriendinnen. Met alle gevaren van dien."Ik had al een keer een spreekbeurt gehouden over sociale media, waarbij er veel vragen kwamen. Ik merkte dat veel kinderen niet wisten wat sexting, grooming en socialbesitas, een telefoonverslaving, zijn."Terwijl iets als sexting - het sturen van naaktfoto's - heel vaak gebeurt, zegt ze. "Ik heb zelf een vriendinnetje die dat heeft meegemaakt en in zo'n beetje elke klas van de middelbare school gebeurt het wel."Sexting: Een verzamelnaam voor het versturen van seksueel getinte berichten of pikante foto’s of video’s.Sextortion: Het afpersen of chanteren van een persoon met beelden die om onschuldige redenen zijn gemaakt.Grooming: Het door pedofielen actief benaderen van kinderen, bijvoorbeeld via sociale media, met als doel seksueel contact.Socialbesitas: Het dwangmatig bezig zijn met je telefoon of internet, vooral met sociale media zoals Instagram, SnapChat en TikTok.Praten over een moeilijk onderwerp als sexting vond ze in het begin wel moeilijk. "Maar na een paar keer erover vertellen is dat geen probleem meer."Volgens Julia wordt er op scholen weinig gedaan aan voorlichting over sociale media en de gevaren daarvan. "En ouders weten vaak ook niet wat er allemaal op het internet kan gebeuren", vertelt ze."Als ik het bijvoorbeeld heb over grooming, weten ouders helemaal niet dat dat bestaat. En ze zien Snapchat als een veilige plek, maar weten niet dat je via die app ook contacten kan maken met mensen die je niet kent. Daarom is het belangrijk dat ze de webinar ook volgen."Het allerbelangrijkste dat ze met haar webinar mee wil geven, is dat je de apps gewoon kan gebruiken, maar goed moet opletten met wie je chat. Zelf heeft ze iets als grooming gelukkig niet meegemaakt, maar ze kent wel mensen bij wie dat wel het geval is.Dat is de reden dat ze de webinars geeft, zegt ze. "Als je weet wat sexting en grooming inhouden, is de kans veel kleiner dat je daarvan het slachtoffer wordt."Julia geeft de webinars met haar moeder, ongeveer één keer per week. Dat doen ze vanuit huis. "Ik heb een laptop, een goede microfoon en twee camera's aan een MacBook", vertelt ze.De webinars zijn populair: tot de zomer zitten ze al volgeboekt. Vooral middelbare scholen kloppen bij ze aan.Ze verdient er een leuk zakcentje mee, vertelt ze. "Het liefst zou ik het gratis doen, maar er zit veel werk en tijd in." Het geld zet ze netjes op een spaarrekening. Of ze dit later ook nog wil doen, weet ze nog niet. "Maar voor nu vind ik het hartstikke leuk."