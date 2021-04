Stormjager: Binnen nu en 10 jaar tornado in Nederland

Leon Eikenaar uit Emmeloord maakt zich op voor een nieuw onweerseizoen. De medewerker in de groenvoorziening van de gemeente Noordoostpolder jaagt elk jaar van april tot en met september achter noodweer aan. Eikenaars fascinatie voor onweer ontstond in zijn jeugd. Sindsdien doet hij aan 'stormchasen', zoals dat heet.



De weerliefhebber heeft sinds vijf jaar een auto met speciale apparatuur. Eikenaar bekijkt weerkaarten en als er noodweer op komst is, rijdt hij met een paar vrienden naar de plek waar de regenbui overtrekt. "De kick is het, en de passie", zegt hij. "Iedere onweersbui is weer anders." De Emmeloorder maakt foto's van de buien en hij doet metingen voor het weerbureau Skywarn. "Ik heb een weerstation bovenop de auto. Daarnaast staat een onweerdetector en dan kan ik hier in de auto, op een laptop, zien waar het actuele onweer is."



'Onweersbuien worden steeds extremer'

Volgens Eikenaar zorgt klimaatverandering voor extremere onweersbuien. "Je krijgt steeds meer met Amerikaanse toestanden te maken. Denk hierbij aan grote hagelstenen en eventueel tornado's die hier voor kunnen komen." De Emmeloorder verwacht binnen nu en tien jaar de eerste tornado in Nederland. Hij denkt dat er dan ook meer interesse voor zijn hobby zal ontstaan. "Misschien ooit in de toekomst dat het KNMI zegt: we gaan een samenwerking aan met stormchasers, om meer gegevens te kunnen verzamelen van onweersbuien. Maar of dat een verdienmodel wordt, weet ik niet."



Droom over stormjagen in Amerika

De Emmeloorder zou het liefst aan de slag gaan als professioneel tornadojager in Amerika, maar zijn gezin in Emmeloord houdt hem tegen. Daarom blijft hij in Nederland, waar hij in het heetst van de strijd zo nu en dan ook angstige momenten beleeft. "Soms heb ik weleens kippenvel hoor. Ik heb weleens momenten meegemaakt dat de bliksem 20 tot 30 meter van me af insloeg." Hij vond tot nu toe de zogenoemde 'supercell' die vorig jaar augustus over de Noordoostpolder trok, de meest bijzondere onweersbui.

