Uitzendbureau waarschuwt voor nepvacatures

Uitzendbureau Unique, met het hoofdkantoor in Almere, waarschuwt voor nepvacatures bij GGD'en. Het gaat om vacatures die op vacaturesites zoals Indeed staan.



Mensen die reageerden op die vacature kregen een verzoek terug om 5 euro te betalen en een ID-bewijs en een kopie van bankgegevens te sturen, nadat ze een online sollicitatie hadden gestuurd. De afzenders van dat bericht zeggen, onterecht, dat ze van uitzendbureau Unique te zijn.



Een woordvoerder meldt namens het uitzendbureau dat deze week twaalf meldingen over de oplichting binnen zijn gekomen. In welke regio dat gebeurde, is niet bekendgemaakt. Het uitzendbureau vraagt sollicitanten dit soort verzoeken bij het bureau te melden en aangifte te doen bij de politie.

