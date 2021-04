Defensieminister wil 3000 jaar oude soldaten klonen

De Russische minister van Defensie, Sergei Shoigu, heeft onthuld dat het land plannen heeft om 3.000 jaar oude krijgers te klonen uit overblijfselen die zijn ontdekt in Siberië.



Shoigu – een van de vertrouwelingen van Vladimir Putin – sprak over het potentieel van het buitengewone 3.000 jaar oude grafheuvel in de autonome Russische republiek Toeva, in het zuiden van Siberië.



De grafheuvel, die de aanduiding Tunnug 1 heeft gekregen, is een van de vroegste en grootste grafheuvels van de Scythen, een nomadische cultuur die vanaf circa 1100 v.Chr. het grootste deel van de steppen tussen Europa en Azië beheersten. Dat meldt Dailymail.



Toen de archeologen bezig waren met de opgraving van de zuidhoek van de heuvel, ontdekten ze een cluster van meer recente graven, die uit de periode tussen 100 en 400 na Chr. dateren.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: